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МИД Франции заявил о "пробуждении" Евросоюза

18:50
  • вторник
  • 05 апреля 2022

ЕС решил "положить конец" своей энергозависимости от России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью немецкой газете Welt, что военная операция России на Украине привела к трем основным последствиям.

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"Во-первых, она укрепила украинскую нацию. Во-вторых, она привела к пробуждению в Европейском союзе", - сказал дипломат.

Он добавил, что действия России "возродили НАТО".

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, ЕС решил положить конец своей энергозависимости от России, укрепить свою обороноспособность.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
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