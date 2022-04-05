МИД Франции заявил о "пробуждении" Евросоюза

ЕС решил "положить конец" своей энергозависимости от России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью немецкой газете Welt, что военная операция России на Украине привела к трем основным последствиям.

"Во-первых, она укрепила украинскую нацию. Во-вторых, она привела к пробуждению в Европейском союзе", - сказал дипломат.

Он добавил, что действия России "возродили НАТО".

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, ЕС решил положить конец своей энергозависимости от России, укрепить свою обороноспособность.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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