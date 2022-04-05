Пентагон: США не могли предотвратить операцию России на Украине

Вашингтон не намерен идти на прямое столкновение с Россией

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон не имел возможности предотвратить специальную операцию России на Украине.

"Если не брать отправку Вооруженных сил США непосредственно на Украину", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Генерал добавил, что применение американских ВС на Украине грозило бы вооруженным конфликтом с Россией.

"И я бы, разумеется, таких рекомендаций не дал", - заключил начальник американского Генштаба.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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