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Пентагон: США не могли предотвратить операцию России на Украине

19:08
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Вашингтон не намерен идти на прямое столкновение с Россией

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон не имел возможности предотвратить специальную операцию России на Украине.

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"Если не брать отправку Вооруженных сил США непосредственно на Украину", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Генерал добавил, что применение американских ВС на Украине грозило бы вооруженным конфликтом с Россией.

"И я бы, разумеется, таких рекомендаций не дал", - заключил начальник американского Генштаба.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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