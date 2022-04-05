Минобороны: Киев не заинтересован сохранить жизни своих военных

Российские военные пообещали освободить Мариуполь от националистов

Девять населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам ВС Украины. В ЛНР прогремел взрыв на химическом заводе. Диверсию устроили сдающие свои позиции военнослужащие ВСУ. Российские военные продолжают противодействовать нацгруппировкам, эвакуировать мирных жителей и оказывать им гуманитарную помощь.

Окрестности города Рубежное в ЛНР. Кадры сняты от первого лица самими жителями. Столб оранжевого дыма - так горит цистерна с соляной кислотой в одном из цехов химзавода "Заря". Её, предположительно, подорвали военнослужащие ВСУ. Диверсия при этом очевидно планировалась заранее, это подчёркивают в руководстве ЛНР. Власти республики полагают, что случившееся можно квалифицировать как применение украинской стороной химического оружия. Об этом говорит и то, что подрыв был произведён с учётом направления ветра. Эвакуация идёт не только в Рубежном, но и в нескольких соседних населённых пунктах. Противопехотные фугасные мины - "лепестки". Ими сейчас буквально усыпаны улицы Попасной.

Город сейчас активно освобождают подразделения народной милиции республики. Огневые позиции украинские националисты целенаправленно устраивают в жилых кварталах и домах. Этой ночью обстрелам ВСУ вновь подвергся Донецк. Особо сильные удары приняли на себя Петровский и Ленинский районы.

"За прошедшие сутки противник выпустил более 100 снарядов… Под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии 27 мирных жителей, в том числе один ребёнок, получили ранения. Военнослужащие ДНР совместно с ВС России продолжают освобождать от украинских оккупантов населённые пункты нашей республики", - заявил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

ВС России наносят удары по объектам инфраструктуры ВСУ высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами "Калибр". Залпы проводятся из акватории Чёрного моря. Тактическим ЗРК "Тор" уничтожен очередной беспилотник "Байрактар". В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России также поражены 33 военных объекта Украины. Это пункты управления, склады материально-технического обеспечения и районы сосредоточения боевой техники. Продолжается денацификация Мариуполя.

"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолёта МИ-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов. Сегодня в очередной раз, с 6 утра московского времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учётом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобождён от националистов подразделениями российских ВС и ДНР", - заявил на брифинге представитель МО России Игорь Конашенков.

Россия продолжает заниматься эвакуацией мирных жителей из районов боевых столкновений. Гуманитарные коридоры открываются каждый день - в 10 утра - на двух направлениях: Харьковском и в Мариуполе. Украинская сторона за прошедшие сутки, напротив, оба своих заявленных коридора не предоставила. В освобождённые территории российские военные продолжают привозить продукты. Полки в местных магазинах пустые. Не все могут позволить и те продукты, которые есть в ассортименте.

По решению российского правительства, жителям освобождённых территорий Украины выплачивают единовременные денежные пособия. Их уже получили почти три тысячи человек. Подразделения МЧС организовывают работу в местных администрациях. Инвалидам и пожилым людям привозят необходимые продукты на дом.

Александра Сергомасова, Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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