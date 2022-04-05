Небензя: Россия пришла на Украину не из-за земель, а ради мира в Донбассе

Постпред России при ООН обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому

В Нью-Йорке сегодня прошло заседание Совбеза ООН, посвящённое событиям в украинской Буче. Наш постпред Василий Небензя представил доказательства того, что Киев сфабриковал растиражированные иностранными СМИ материалы о якобы преступлениях российской армии. При этом любые попытки Москвы пролить свет на случившееся в Буче вызвали ожесточённое сопротивление со стороны Запада. Там готовы верить лишь голословным обвинениям и фальсификациям Украины, что в очередной раз подтвердило сегодняшнее заседание Совбеза ООН.

Обсудить события в киевском городе Буча в рамках Совбеза ООН российская сторона предлагала дважды. И дважды получала отказ. Эти попытки до сегодняшнего дня блокировала Великобритания, вероятно, давая возможность лучше подготовиться тем странам, которые выступили сегодня с обвинениями в адрес России. Для наглядности на этом заседании даже показали специально подготовленный видеоролик. Киев постарался на славу. Как и в случае постановочных съемок в Буче, отметил постпред России Василий Небензя.

"Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Но вы видели то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих несостыковок в той версии событий, которые продвигают СМИ. И то, что трупов в городе не было. И то, что есть записи, на которых украинские войска призывают стрелять по тем, у кого белые повязки. И то, что трупы никак не похожи на те, что пролежали на улице два, три дня. По сенсационным данным NYR, вообще с 24 марта. Повестись на этот фейк могут лишь дилетанты или наши западные партнёры, которые давно называют черное белым и наоборот", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН.

Вопросов к этой истории, действительно, масса. Как и фактов, подтверждающих, что это была спланированная провокация. Вот, например, колонна ВСУ входит в город. Вдоль дороги - тела, расположенные так, чтобы гарантированно попасть в кадр. Лежат практически в шахматном порядке. Это мирные жители, с которыми зверски расправились русские, уверяют авторы. Но если просмотреть видео еще раз, то на 12-й секунде можно заметить, как тело справа вдруг зашевелило рукой. А на 30-й секунде в зеркале заднего вида убитый неожиданно садится.

Российская армия покинула Бучу 30 марта для перегруппировки. И за время нахождения города под нашим контролем ни один мирный житель не пострадал. Ничего не говорил про сотни убитых на улице и мэр Бучи после того, как российская армия отошла. Тишина была и в городских социальных пабликах. И в украинской прессе, которая даже 2 апреля, то есть спустя трое суток после ухода ВС России, рутинно сообщала о том, что в Киевской области продолжается зачистка. Её кадры, кстати, тоже попали в Сеть. Это видео сняли украинские националисты. В офисе Зеленского остались недовольны его распространением. По украинскому сегменту интернета разнесся призыв - немедленно удалить. Ведь это фактически подтверждает тот факт, что радикалы стреляли по тем, у кого не было синих повязок - отличительного знака ВСУ. Некоторые мирные жители использовали белые, чтобы показать, что они не представляют опасности. В итоге многие тела, которые демонстрирует украинская сторона, как раз с такими повязками на руках. Это видно и на ролике, снятом советником министра внутренних дел Антоном Геращенко.

"Депутат Горсовета Бучи Катерина Украинцева в интервью российскому новостному изданию призналась, что российские войска людей не расстреливают. В том же интервью она подтверждает, что в основных разрушениях виноваты украинские военные", - сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Видео из Бучи разобрал и военный обозреватель китайского телеканала Phoenix TV. Сун Чжунпин назвал кадры "дешевой" попыткой дискредитировать Вооруженные силы России. "Можно утверждать, что резня в Буче была инсценирована; в конце концов, Зеленский — актер, делающий то, чему актеров обучают", - заявил он.

А бывший инспектор ООН Скотт Риттер допустил, что часть людей в Буче могла погибнуть и в ходе артобстрела, предварявшего вход в город отрядов ВСУ.

"Полагаю, одна из причин, почему Запад не афиширует, что Бучу обстреливали как раз силы украинского правительства, заключается в том, что есть вероятность того, что эти гражданские погибли от рук украинских сил, а они не хотят, чтобы это всплыло, ведь это неудобно для продвигаемых ими установок о "бесчестной России", - говорит Скотт Риттер, бывший инспектор ООН, военный аналитик США.

Фактов и доказательств того, что украинская артиллерия бьет без разбора по своим же мирным гражданам, предостаточно. Как и примеров постановочных съемок, вроде той, чтобы была сделана в роддоме Мариуполя, который тоже якобы разбомбила российская армия. На деле это оказалось очередным фейком, число которых будет только расти, потому как похвастать реальными победами Украина не может. Приходится вести битву на информационном поле, где подобного рода провокации мир ещё увидит. Тем более что Зеленский их сегодня официально анонсировал с трибуны ООН.

"Мир увидел, что сделали войска России в Буче, миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других регионах и городах. География может отличаться, но степень преступлений одинакова", - сказал Владимир Зеленский, президент Украины.

Даже в рамках ООН уже начинают продвигать тему о сексуальном насилии, которому якобы подвергаются украинки со стороны российских солдат. О зверствах, убийствах, расстрелах и мародерстве. Подобного рода постановочные видеосъемки с использованием российской формы уже готовятся к выпуску, заявляют в российском Минобороны, приводя в качестве примера населенный пункт Мощун.

"По подтверждённой информации, вечером 4 апреля в населённом пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го главного украинского центра психологических операций была проведена очередная постановочная съёмка якобы погибших от насильственных действий российских ВС мирных жителей. Для последующего распространения через западные СМИ", - сказал Игорь Конашенков, официальный представитель МО России.

При этом реальную картину западные СМИ и политики предпочитают не замечать, игнорируя истории людей, над которыми издевались украинские националисты и солдаты, которые избивают собственных граждан. Расстреливают несогласных. Не давая покинуть осажденные города и поселки по гуманитарным коридорам, которые Россия периодически предоставляет. Примеры этих зверств Василий Небензя привел сегодня в рамках Совбеза, обратившись при этом к украинскому президенту.

"Повторю еще раз, как мы докатились до той жестокости, например, "Азова" (движение запрещено в России). А вы, в данном случае обращаюсь к украинскому президенту, в интервью американским СМИ стыдливо защищаете их, говорите, что они такие, как есть. Хотелось бы верить, что вы найдете решение этой ситуации, потому что оно зависит только от вас. Потому что мы пришли к вам не ради украинских земель, чтобы спасти истекавший кровью Донбасс. Не перемирие, а настоящий прочный мир. А для этого нужно вырезать ту нацистскую опухоль. И мы добьемся этой цели. Другого быть не может", - сказал постпред России при ООН Василий Небензя.

Российский постпред также подчеркнул, что Запад готов воевать на Украине до последнего украинца. И остановить это может только Зеленский.

"Не дайте Западу реализовать свои планы, Владимир Александрович. Примите правильные решения, необходимые для вашей страны. Потому что Запад готов сражаться на Украине до последнего украинца. Примите это решение сейчас. Ведь реальную ситуацию на фронте вы прекрасно знаете", - обратился Небензя.

В Киеве, впрочем, по-прежнему рассчитывают на помощь Запада. Провокация в Буче, говорят эксперты, нужна была, в том числе и для того, чтобы убедить европейские страны поставлять Украине больше оружия. А также нанести репутационный удар по России в ООН, которую Зеленский сегодня призвал самораспуститься.

Александр Панюшкин, Егор Киселев, "ТВ Центр".

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