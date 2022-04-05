ВСУ блокируют выход 67 судов из черноморских портов

ВС Украины установили мины и обстреливают гражданский морской транспорт

Посольство России в Каире сообщило во вторник, что Вооруженные силы Украины заблокировали в черноморских портах 67 иностранных судов из 15 государств.

"Причиной является не российская специальная военная операция, а действия украинских вооруженных сил, установивших мины и обстреливающих гражданский морской транспорт", - добавили в диппредставительстве (цитата по ТАСС).

Ранее посольство Украины в Каире обвинило Россию в блокировании судна с отгруженной для Египта пшеницей в Черноморске.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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