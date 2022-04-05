Абрамович купит турецкий футбольный клуб

Официально о сделке объявят до конца недели

Бизнесмен Роман Абрамович договорился о покупке турецкого футбольного клуба из города Измир "Гёзтепе", сообщает новостной портал "Хаберлер".

Уточняется, что остается уладить формальности, официально о сделке объявят в пятницу.

"Гёзтепе" был основан в 1925 году. Клуб лишь единожды становился чемпионом Турции - в 1950 году. В нынешнем сезоне занимает 18 место в турецкой Суперлиге с 27 очками.

Ранее из-за ситуации на Украине Великобритания ввела санкции против Абрамовича, его отстранили от управления лондонским "Челси". Бизнесмен решил продать клуб и передал управление попечителям благотворительного фонда.

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