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Пушилин: зачистка Мариуполя продолжается

19:54
  • вторник
  • 05 апреля 2022

В городе засело несколько тысяч боевиков, сообщил глава ДНР

В Мариуполе находятся несколько тысяч боевиков, поэтому освобождение города продолжается. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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"Продолжается освобождение, зачистка. Говорить, что остались десятки или, может быть, сотни, пока было бы преуменьшением. Там еще несколько тысяч боевиков находятся", - сказал он в эфире "России 1".

Ранее сообщалось, что силы ДНР вывезли за сутки из Мариуполя в Безыменное 551 жителя.

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Российские ВС совместно в отрядами ДНР и ЛНР освобождают города от националистов.

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