Пушилин: зачистка Мариуполя продолжается

В городе засело несколько тысяч боевиков, сообщил глава ДНР

В Мариуполе находятся несколько тысяч боевиков, поэтому освобождение города продолжается. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Продолжается освобождение, зачистка. Говорить, что остались десятки или, может быть, сотни, пока было бы преуменьшением. Там еще несколько тысяч боевиков находятся", - сказал он в эфире "России 1".

Ранее сообщалось, что силы ДНР вывезли за сутки из Мариуполя в Безыменное 551 жителя.

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Российские ВС совместно в отрядами ДНР и ЛНР освобождают города от националистов.

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