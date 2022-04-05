РКН требует от Google восстановить в выдаче сайты госорганов

Поисковик скрыл страницы Минобороны и МВД России

Во вторник стало известно, что Google перестал показывать в поисковой выдаче сайт российского Министерства обороны. На ситуацию отреагировали в Роскомнадзоре.

"РКН потребовал от администрации поискового сервиса Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что под ограничения попал также сайт МВД России.

Как указали в РКН, подобные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Google демонстрирует антироссийскую позицию.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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