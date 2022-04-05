Лавров заявил, что Запад пытается сорвать переговоры Москвы и Киева

Россия готова честно и последовательно работать за переговорным столом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что, раздувая истерику вокруг фейкового видео по Буче, Запад пытается сорвать переговоры Москвы и Киева, передает ТАСС.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, провокация в Буче случилась тогда, когда Украина впервые положила на бумагу возможные мирные положения, в том числе по Крыму.

По словам министра, Россия готова работать за переговорным столом с Украиной - честно и последовательно. Деэскалация на земле после встречи делегаций в Стамбуле была жестом доброй воли со стороны Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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