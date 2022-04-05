ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров заявил, что Запад пытается сорвать переговоры Москвы и Киева

20:30
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Россия готова честно и последовательно работать за переговорным столом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что, раздувая истерику вокруг фейкового видео по Буче, Запад пытается сорвать переговоры Москвы и Киева, передает ТАСС.

Пентагон: США не могли предотвратить операцию России на Украине
Столтенберг: ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск на Украину

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, провокация в Буче случилась тогда, когда Украина впервые положила на бумагу возможные мирные положения, в том числе по Крыму.

По словам министра, Россия готова работать за переговорным столом с Украиной - честно и последовательно. Деэскалация на земле после встречи делегаций в Стамбуле была жестом доброй воли со стороны Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.