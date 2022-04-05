Минобороны сорвало эвакуацию националистов в Мариуполе

Военные сбили два украинских вертолета Ми-8

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что военные ЛНР продолжают наступление на позиции ВСУ и сейчас ведут бой у населенного пункта Новотошковское.

"На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка", - сообщил Конашенков.

В этом время российские ВС продолжают нанесение ударов по объектам ВСУ. В течение дня поражены 33 военных объекта Украины.

"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов", - сказал представитель МО на брифинге.

Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

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