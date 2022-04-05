Стали известны детали новых санкций США против России

Пакет разработан в координации со странами G7 и Евросоюзом

В среду США объявят о новых санкциях против России из-да ситуации на Украине, сообщает со ссылкой на источники NBC News.

Уточняется, что пакет разработан в координации со странами G7 и Евросоюзом.

Белый дом намерен нанести "значительный экономический ущерб России". Будет установлен запрет на все новые инвестиции, усилено давление на финансовые институты страны и госпредприятия. Кроме того, вводятся новые ограничения против чиновников и членов их семей.

Ранее во вторник пятый пакет санкций анонсировал ЕС. Запрещен импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год, ограничивается экспорт в Россию транспортного оборудования и полупроводников, вводится полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками", российским судам больше нельзя заходить в порты Евросоюза.

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