ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны детали новых санкций США против России

20:50
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Пакет разработан в координации со странами G7 и Евросоюзом

В среду США объявят о новых санкциях против России из-да ситуации на Украине, сообщает со ссылкой на источники NBC News.

Кремль не поверил в отказ США от антироссийских санкций
"Тягаться с Россией им невозможно": в СФ предрекли отказ ЕС от санкций

Уточняется, что пакет разработан в координации со странами G7 и Евросоюзом.

Белый дом намерен нанести "значительный экономический ущерб России". Будет установлен запрет на все новые инвестиции, усилено давление на финансовые институты страны и госпредприятия. Кроме того, вводятся новые ограничения против чиновников и членов их семей.

Ранее во вторник пятый пакет санкций анонсировал ЕС. Запрещен импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год, ограничивается экспорт в Россию транспортного оборудования и полупроводников, вводится полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками", российским судам больше нельзя заходить в порты Евросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.