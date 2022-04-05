Собянин поручил продолжить масштабное обновление подвижного состава метро

Об этом мэр сообщил в ходе осмотра 100-го поезда метро "Москва-2020"

Юбилейный – 100-й по счету - поезд "Москва-2020" готов к выходу в рейс. Он находится сейчас в электродепо "Солнцево" и скоро выйдет на линию. Сергей Собянин побывал сегодня на предприятии и рассказал, что составы нового поколения уже перевозят всех пассажиров на кольцевых линиях столичной подземки. А поддержка отечественных производителей подвижного состава обеспечивает работой 150 тысяч человек.

Машинист 100-го поезда "Москва-2020" Сергей Кутулов признаётся - управлять именно этим составом не только почетно, но и крайне приятно. Сравнивать его с предыдущими моделями даже не берётся - слишком большая разница.

"На этих поездах у машиниста перед глазами всегда выводится более 500 параметров. Машинист в режиме реального времени может их контролировать. Вот, например, положение каждой дверной створки, состояние вагонного оборудования, есть ли освещение в салоне", - заявил машинист-инструктор Сергей Кутулов.

Юбилейный состав суперсовременных поездов представили сегодня в столичном электродепо "Солнцево". Красивая цифра не повод останавливаться, говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы потратили на обновление транспорта около одного триллиона рублей. 19 тысяч единиц новой техники пришло на дороги Москвы, метро, пригородное сообщение. Помимо того, что мы закупали объёмы этой техники, мы создали новые самые современные образцы. Мы много говорим об импортозамещении. Вот в транспортной отрасли, мы считаем, это полностью состоялось", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Возить пассажиров только на отечественных поездах, автобусах и трамваях - приоритетная задача транспортного комплекса столицы. Об этом сегодня напомнил Сергей Собянин руководителям предприятий машиностроения во время выездного совещания. По его словам, в ближайшие годы городу потребуется большое количество автобусов, электробусов, трамваев, электричек и метровагонов, поэтому ставка - на долгосрочное, бесперебойное и плодотворное сотрудничество.

"У нас впереди несколько глобальных проектов, которые должны быть реализованы в ближайшие годы. Это МЦД-3, МЦД-4, которые потребуют большого количества нового подвижного состава пригородных электричек", - заявил мэр.

Весь подвижной состав общественного транспорта Москвы собираются исключительно на российских предприятиях. В перспективе – полный переход на отечественные комплектующие. Со всеми производителями город заключает контракты на десятки лет, что обеспечивает стабильный прирост рабочих мест.

"Около 150 тысяч рабочих мест генерируют городской заказ и это направление. Считаю, что в условиях санкционного давления, в экономических сложностях, мы не должны уменьшать городской заказ. Более того, мы сделаем его долгосрочным, понятным на ближайшую перспективу", - сообщил Собянин.

Москва – крупнейший в стране заказчик в транспортной сфере. Чтобы сохранить бесперебойную работу такого гигантского механизма в нынешних условиях, производителям разрешили использовать запасные части альтернативного производства. Такое решение гарантированно позволит не нарушать договоренности о стабильной работе техники и её своевременном обслуживании. Машиностроителям также выделяются льготные кредиты. Кроме того, правительство пообещало поддержать инвестиционные программы, которое позволяют создавать новые модели подвижного состава.

Илья Данильцев, Алексей Комаров, Станислав Ильин и Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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