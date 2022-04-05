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В производстве самолетов для президента США возникли проблемы

21:35
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Новые Air Force One создаются на базе сильно модифицированного самолета модели 747-8

Как сообщило со ссылкой на информированные источники издание The Wall Street Journal, строительство двух новых самолетов для президента США (Air Force One) затягивается.

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Уточняется, что на производстве возникли проблемы. В частности, сотрудники Boeing Co. были замечены в нарушении регламента. Кроме того, они употребляли на рабочем месте спиртное.

ВВС США прокомментировало ситуацию, заявив, что эти инциденты не привели к повреждениям воздушного судна. Правда, в ходе проверки выяснилось, что руководитель бригады не обладал достаточной квалификацией.

"Ситуация была исправлена", - заверили в ВВС.

Новые Air Force One создаются на базе сильно модифицированного самолета модели 747-8. Сумма заказа составила 3,9 миллиарда долларов.

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