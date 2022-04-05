В производстве самолетов для президента США возникли проблемы

Новые Air Force One создаются на базе сильно модифицированного самолета модели 747-8
Как сообщило со ссылкой на информированные источники издание The Wall Street Journal, строительство двух новых самолетов для президента США (Air Force One) затягивается.
Уточняется, что на производстве возникли проблемы. В частности, сотрудники Boeing Co. были замечены в нарушении регламента. Кроме того, они употребляли на рабочем месте спиртное.
ВВС США прокомментировало ситуацию, заявив, что эти инциденты не привели к повреждениям воздушного судна. Правда, в ходе проверки выяснилось, что руководитель бригады не обладал достаточной квалификацией.
"Ситуация была исправлена", - заверили в ВВС.
Новые Air Force One создаются на базе сильно модифицированного самолета модели 747-8. Сумма заказа составила 3,9 миллиарда долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"