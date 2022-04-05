Минюст создал реестр физлиц-иноагентов

В него уже включены два человека
Министерство юстиции России сообщило о создании реестра физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Первыми в него попали проживающие на Украине журналисты Матвей Ганапольский* и Евгений Киселев*. Сказано, что они занимались политической деятельностью.
"Сведения об иностранных источниках: Украина", - говорится в документе.
Согласно российскому законодательству, человек может быть признан выполняющим функции иностранного агента физлицом, если он занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"