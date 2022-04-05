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Российские военные за сутки эвакуировали 18654 человека

22:26
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Нацбатальоны стали интенсивнее обстреливать прилегающий к Мариуполю участок гуманитарного коридора

Как сообщило в вечернем брифинге в четверг Министерство обороны России, в последние дни националистические батальоны Украины стали интенсивнее обстреливать прилегающий к Мариуполю участок гуманитарного коридора.

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Кроме того, сообщается, что украинская сторона сегодня вновь сорвала эвакуацию мирных жителей и иностранцев из Мариуполя.

Российские военные за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18654 человека. Вместе с тем в Минобороны обратили внимание на то, что Киев не готов обеспечить безопасный выход иностранных судов из портов Украины.

Начиная с 2 марта, Россией на Украину уже доставлено 8 541,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 757 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – семь в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области.

Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6501 иностранного гражданина из 16 государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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