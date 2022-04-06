"Худший президент": американцы хотят отставки Байдена

Свое исследование провел Институт демократии в Вашингтоне

Лидер демократического мира, начальник сияющего города на холме, он же "сонный Джо" должен уйти! Так и сказали: Джо Байден должен уйти раньше Путина. Кто такое написал? Пророссийские телеграм-каналы? Нет! Британская "Дэйли Экспресс". Чем не угодил старик гордым англосаксам? Припомнили ему, как недавно неделю не мог ответить на вопрос – так призывал или не призывал президент США к смене власти в России?

С цифрами на руках британские журналисты доказывают: Байдену не место в Белом доме. Опрос, проведённый вашингтонским Институтом демократии, показал: 62% процента американцев считают, что Байдена в 2024 году не переизберут президентом. 57% неодобрительно относятся к его нынешней деятельности, 70% считают, что Соединенные Штаты движутся "в неверном направлении".

"Внешнеполитические провалы Байдена, прежде всего, катастрофический уход Америки из Афганистана, отвратили от него избирателей, и они теперь в большинстве своём неодобрительно относятся к тому, как президент справляется с ролью США в мировых делах", - отметили в Институте демократии.

Кстати, абсолютному большинству американцев совершенно не интересна Украина. Их беспокоит рост цен и проблемы своей, американской экономики. Не понимают люди, зачем столько денег выбрасывать на сомнительные зарубежные авантюры.

Бывший постпред США при ООН Никки Хэйли, сообщила порталу "Фокс Ньюс", что Америка катится в долговую яму и такими темпами до банкротства недалеко. Бывший вице-президент Майкл Пенс вообще назвал Байдена худшим президентом США.

К слову, согласно исследованию института Демократии, большинство опрошенных американцев считают, что следующим президентом США будет Дональд Трамп. Если пойдёт на выборы. Похоже, у Джо Байдена в собственном доме в действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"