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"Выстроить союзников в линеечку": какие задачи решают США в Европе

08:43
  • среда
  • 06 апреля 2022

На вопросы ответил Фёдор Войтоловский

Сколь предсказуемой оказалась реакция мирового сообщества на последние события на Украине? Есть ли риск повторения провокаций, подобных той, что случилась в Буче?

Итоги заседания Совета безопасности ООН Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час" с экспертом - директором Института мировой экономики и международных отношений Фёдором Войтоловским.

"На текущий момент США решают свои задачи – совершенно однозначно, прикладные. Консолидировать европейских союзников, выстроить в линеечку. И заставить их участвовать в режиме санкций, а также участвовать в поставке военной техники на Украину", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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