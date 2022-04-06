Минобороны рассказало о подвигах российских военных на Украине

Солдаты проявляют отвагу и профессионализм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в среду в Минобороны.

Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Сергея Скородинского вёл бой с превосходящими силами украинских националистов. Действуя на месте наводчика, Сергей уничтожил четыре танка противника, был контужен, но из боя не вышел. Благодаря действиям старшего лейтенанта Скородинского российским военным удалось захватить ключевые позиции вблизи стратегически важного населённого пункта.

Начальник радиостанции старший сержант Александр Солопов вместе со свей группой попал под авиаудар. Находясь под огнём и получив тяжёлое ранение, Александр сделал всё, чтобы обеспечить устойчивую радиосвязь с командованием. Атака противника была отбита, и населённый пункт освободили от украинских нацформирований.

Командир инженерно-штурмового взвода лейтенант Петр Федоткин вместе со своими бойцами обнаружил большую группу националистов, вооружённых гранатомётами и миномётами. Внезапным плотным огнём подразделение лейтенанта Федоткина атаковало противника. Националисты понесли большие потери и отступили, бросив оружие и боеприпасы.

Старший ординатор терапевтического отделения капитан медицинской службы Константин Вшивков, находясь под плотным огнём противника и рискуя жизнью, вытащил раненых из санитарного автомобиля, упавшего в реку. На берегу капитан оказал им неотложную медицинскую помощь и отправил эвакуационным транспортом в полевой госпиталь. Отважные и профессиональные действия Константина Вшивкова сохранили жизни троим военнослужащим.

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