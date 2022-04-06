Российские врачи спасли жителя Изюма, который прикрывал собой детей-сирот

Его можно назвать настоящим героем

Российские военные врачи спасли жизнь жителю города Изюм, которого по праву можно назвать настоящим героем. Жилые кварталы украинские националисты постоянно обстреливали, применяли, в том числе, кассетные боеприпасы.

Во время бомбёжек местные жители помогали укрываться детям-сиротам из интерната. Мужчина сопровождал их, и когда началась атака, прикрыл собой тех, кто не успел забежать в подвал. Он получил серьёзные ранения - хирурги полевого госпиталя извлекли четыре осколка. Сейчас его жизнь вне опасности, сообщает "ТВ Центр".

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