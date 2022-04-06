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США решили заставить Россию выбирать между дефолтом и истощением резервов

08:40
  • среда
  • 06 апреля 2022

Об этом заявили в Белом доме

Вашингтон предпринимает усилия, чтобы поставить Москву перед выбором: пойти на дефолт или задействовать оставшиеся у нее валютные резервы. Об этом во вторник, 5 апреля, объявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
МВФ допустил дефолт России

По словам пресс-секретаря Белого дома, Россия не располагает неограниченными валютными ресурсами, особенно "учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие".

При этом Псаки отметила, что Соединенные Штаты не могут оценить возможные сроки гипотетического дефолта России. Это "отчасти" зависит от решений российских властей, цитирует чиновницу ТАСС.

5 апреля в министерстве финансов США заявили, что американские власти предприняли меры, чтобы помешать России осуществлять выплаты по внешним долговым обязательствам из средств, размещенных в американских банках.

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Джен Псаки
Джен Псаки
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