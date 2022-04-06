Российские военные доставили более 10 тонн гумпомощи жителям Херсона

В том числе - медикаменты и продукты

Более 10 тонн гуманитарной помощи доставили наши военные жителям Херсона. Кроме продуктовых наборов и медикаментов, людям раздали тёплые одеяла и подушки, бытовую химию, дети получили школьные принадлежности.

Для того, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, такие акции Министерство обороны проводит регулярно, межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию работает круглосуточно. Гумпомощь получили также жители Николаевской области, отмечает "ТВ Центр".

С начала марта на Украину из России доставлено 8 с половиной тысяч тонн грузов. На пунктах сбора уже подготовлена к отправке следующая партия помощи - более 22 тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

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