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США признали невозможность исключения России из Совбеза ООН

08:20
  • среда
  • 06 апреля 2022

Россия является постоянным членом организации

Исключение России из Совета Безопасности ООН невозможно, несмотря на предпринимаемые рядом западных государств попытки изолировать ее. Об этом в среду, 6 апреля, рассказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
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Постпред Соединенных Штатов напомнила, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН, созданного после Второй мировой войны, назвав это фактом, изменить который Запад не может.

Однако Томас-Гринфилд заверила, что можно сделать присутствие России в Совбезе ООН "очень некомфортным", а также заявила, что "мы это даже уже сделали".

В интервью телеканалу MSNBC постпред США напомнила также о предложении исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

После появления в СМИ фотографий и видеозаписей из украинского города Буча, на основании которых Украина и Запад обвинили российских военных в совершении преступлений против мирного населения, Великобритания выступила за исключение России из Совета ООН по правам человека. США поддержали эту инициативу. При этом запрос России на созыв заседаний Совбеза ООН по событиям в Буче был отклонен.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что деятельность ООН и ее институтов без России как постоянного члена Совета Безопасности международной организации невозможна.

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Томас-Гринфилд
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