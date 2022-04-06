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ФНС и МВД занялись выявлением валютных спекулянтов

09:04
  • среда
  • 06 апреля 2022

Из-за санкций в России изменены правила операций с валютой

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы поручение организовать взаимодействие с органами МВД по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков.

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В ФНС, комментируя эти сообщения, рассказали об участившихся случаях незаконной купли-продажи иностранной валюты. Налоговые органы получили поручение обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел.

Поскольку в компетенцию ФНС входит общий контроль за соблюдением валютного законодательства, но не оперативные мероприятия, руководство ведомства поручило своим подразделениям организовать взаимодействие с МВД.

При этом проверки по нарушениям валютного законодательства, связанным с куплей-продажей валюты в обход уполномоченные на это банки (в сложившейся ситуации — это все коммерческие банки), должны проводиться в обычном режиме.

Нарушение действующих в России ограничений на операции с валютой является административным правонарушением, наказание за которое предусмотрено статьей 15.25 КоАП в виде предупреждения, штрафа или дисквалификации должностного лица, сообщает РБК.

На фоне антироссийских санкций и повышения волатильности валютного рынка российские власти изменили правила операций с валютой. Ранее появились сообщения о намерении ужесточить наказание для граждан, осуществляющих операции по продаже и покупке валюты на черном рынке.

Однако в Совете Федерации 15 марта заявляли, что ни в верхней палате парламента, ни в правительственной комиссии эта тема не обсуждается.

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