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Производитель чипов Intel приостановил деятельность в России

08:26
  • среда
  • 06 апреля 2022

Компания обещает поддержать российских сотрудников

Один из ведущих производителей микропроцессоров, американская компания Intel,  приостанавливает свою деятельность в России. Причина, как объясняют в компании - ситуация вокруг Украины и введенные против России санкции.

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"С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России", - цитирует сообщение пресс-службы Intel ТАСС.

Компания утверждает, что работает над вопросом поддержки своих сотрудников в России. В Intel насчитывается 1200 российских работников. Ранее, в марте, производитель компьютерных компонентов сообщал о приостановке поставок продукции в Белоруссию и Россию.

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