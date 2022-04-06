Автомобиль протаранил ограду посольства России в Румынии

Водитель погиб

Легковой автомобиль врезался в ограду посольства России в Румынии. Инцидент в Бухаресте произошел около 6:30 утра. Машина загорелась, водитель погиб.

"Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось", - сообщает телеканал Digi 24.

Пожарные оперативно прибыли к месту аварии и ликвидировали возгорание. В машине был только водитель, обстоятельства ЧП установят криминалисты. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. Движение автотранспорта на шоссе Киселева в Бухаресте, где находится посольство, ограничено, передает РИА Новости.

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