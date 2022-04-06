В России предложили поднять размер пособия по безработице

Эта мера предлагается для защиты россиян от санкций

Величину пособия по безработице необходимо повысить до размера прожиточного минимума. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову Орлов напомнил, что Россия и ее граждане подверглись масштабным санкциям со стороны западных стран.

При этом целью санкций, а также сопутствующего ухода из России зарубежных компаний является подрыв рынка труда в России, чтобы оставить максимально возможное количество граждан страны без работы, полагает автор инициативы.

В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в первые три месяца выплат составляет 12,7 тысячи рублей, затем — не более 5 тысяч рублей.

С учетом ситуации Орлов предложил поднять пособие по безработице до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13,7 тыс. рублей для всех категорий безработных. Для тех, кто состоит на учете в качестве безработного более трех месяцев предлагается сохранить действующий коридор размера пособия — от 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей, сообщает RT.

1 апреля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильная, но растет число граждан в режиме неполного рабочего дня, в простое. При этом число вакансий на портале "Работа России" увеличилось до 1,8 миллиона вакансий, в то время как на 1 марта их количество составляло 1,6 миллиона.

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