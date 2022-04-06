В России не нашли новый вариант коронавируса XE

Большинство случаев - это "стелс-омикрон"

Случаи заражения новым вариантом коронавируса XE в России не выявлены. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Эксперт пояснил, что специалисты выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF. При этом XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат "стелс-омикрону".

Хафизов рассказал, что на сам "стелс-омикрон" BA.2 приходится до 80% всех новых случаев. Однако случаи заражений вариантом XE не выявлены.

По мнению эксперта, не нужно опасаться нового варианта вируса, даже если он как-то проникнет в Россию, сообщает РИА Новости.

5 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким и по-прежнему превышает показатели за аналогичный период 2021 года. При этом в структуре заболеваемости на долю штамма "омикрон" приходится 94% случаев, 80% из которых – на подвид "стелс-омикрон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"