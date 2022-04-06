ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России не нашли новый вариант коронавируса XE

09:55
  • среда
  • 06 апреля 2022

Большинство случаев - это "стелс-омикрон"

Случаи заражения новым вариантом коронавируса XE в России не выявлены. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
В Китае обнаружен новый подвид "омикрона"

Эксперт пояснил, что специалисты выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF. При этом XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат "стелс-омикрону".

Хафизов рассказал, что на сам "стелс-омикрон" BA.2 приходится до 80% всех новых случаев. Однако случаи заражений вариантом XE не выявлены.

По мнению эксперта, не нужно опасаться нового варианта вируса, даже если он как-то проникнет в Россию, сообщает РИА Новости.

5 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким и по-прежнему превышает показатели за аналогичный период 2021 года. При этом в структуре заболеваемости на долю штамма "омикрон" приходится 94% случаев, 80% из которых – на подвид "стелс-омикрон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.