Появилось видео взрыва автомобиля у посольства России в Румынии

Местные СМИ сообщают о спланированной акции

Видео происшествия с автомобилем у посольства России в Бухаресте появилось в сети. Местные СМИ сообщают о спланированной акции и атаке на диппредставительство.

На кадрах видна горящая возле ограды посольства в Бухаресте машина и наблюдающий за этим человек. Убедившись, что автомобиль ярко полыхает, наблюдатель убегает.

"Источники, близкие к следствию, рассказали, что это был преднамеренный жест. Таким образом, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Следователи рассматривают как вариант аварии, так и намеренного действия", - сообщает румынский телеканал Digi 24.

Как сообщалось ранее, легковой автомобиль врезался в ограду посольства России в Румынии. Инцидент в Бухаресте произошел около 6:30 утра. Машина загорелась, водитель погиб. Днем ранее румынские власти выслали из страны 10 российских дипломатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"