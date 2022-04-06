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Появилось видео взрыва автомобиля у посольства России в Румынии

09:36
  • среда
  • 06 апреля 2022

Местные СМИ сообщают о спланированной акции

Видео происшествия с автомобилем у посольства России в Бухаресте появилось в сети. Местные СМИ сообщают о спланированной акции и атаке на диппредставительство.

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На кадрах видна горящая возле ограды посольства в Бухаресте машина и наблюдающий за этим человек. Убедившись, что автомобиль ярко полыхает, наблюдатель убегает.

"Источники, близкие к следствию, рассказали, что это был преднамеренный жест. Таким образом, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Следователи рассматривают как вариант аварии, так и намеренного действия", - сообщает румынский телеканал Digi 24.

Как сообщалось ранее, легковой автомобиль врезался в ограду посольства России в Румынии. Инцидент в Бухаресте произошел около 6:30 утра. Машина загорелась, водитель погиб. Днем ранее румынские власти выслали из страны 10 российских дипломатов.

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