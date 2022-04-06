Собянин представил основные проекты благоустройства 2022 года в ЮЗАО

В районе пройдут масштабные работы

Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства 2022 года на юго-западе столицы. Новая запись появилась в блоге на его персональном сайте. По словам Собянина, в ЮЗАО планируется реализовать 11 больших проектов благоустройства.

"В прошлом году в Зюзино была закончена реконструкция станции метро "Каховская" и проведено благоустройство Черноморского бульвара. В этом году берем в работу квартал в границах ул. Азовская, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров", - говорится в сообщении.

Там будут созданы комфортные пешеходные связи с близлежащими станциями метро, а также обновлены дворовые территории.

Также будет благоустроен сквер на Чонгарском бульваре.

"Возле колледжа градостроительства и сервиса сделают дополнительный наземный пешеходный переход через бульвар. Дорожки сквера замостят плиткой, установят новые скамейки, урны, вазоны и цветники. Новой точкой притяжения станут качели-пергола - 36-метровый волнообразный навес, создающий комфорт и прохладу в жаркие дни", - написал Собянин.

В районе Котловка планируется обустроить спортивный кластер на Нагорном бульваре и общественное пространство в границах ул. Ремизова и ул. Нагорная, Нагорного бульвара и Севастопольского проспекта. Знаковым объектом благоустройства в Обручевском районе станет усадьба "Богородицкое" - любимое место для прогулок и отдыха местных жителей. Так также будет благоустроено общественное пространство в границах ул. Академика Челомея, ул. Новаторов и ул. Воронцовские Пруды. В Северном Бутово, на ул. Ратная, вл. 14а, планируется выполнить реконструкцию футбольного поля с беговыми дорожками и площадкой для игры в настольный теннис. В Южном Бутово по просьбе местного совета ветеранов планируем создать "Аллею Славы". Проект будет реализован в границах ул. Бунинская Аллея и ул. Адмирала Руднева. В Коньково благоустройство охватит общественное пространство, ограниченное ул. Профсоюзная, ул. Островитянова и ул. Введенского. Также два общественных пространства будут благоустроены в Ясенево.

Кроме того, программа по благоустройству 2022 года на юго-западе города включает и благоустройство 16 школьных территорий.

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