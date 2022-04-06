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"Украинцы нас уничтожают": жители Мариуполя приветствуют российских военных

11:42
  • среда
  • 06 апреля 2022

Украинские боевики вновь сорвали работу гуманитарного коридора

Российские военные за ночь уничтожили ещё 24 военных объекта Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, удары нанесли по складам, опорным пунктам и скоплениям боевой техники. Этим утром были поражены ещё 5 баз хранения горюче-смазочных материалов. Продолжается освобождение Мариуполя. Подразделения продвигаются вглубь промзоны.

Промзона Мариуполя. Территория, рядом с заводом "Азовмаш", где националисты устроили мощный опорный пункт. Пытаясь взломать их оборону, танки и бронемашины ополченцев бьют прямой наводкой.

Дом Светланы - почти на передовой. За этой многоэтажкой уже линия огня. Почти все время бабушка с внучкой прячутся в подвале. Наверх поднимаются только, когда наступает недолгое затишье.

"Зеленскому я пожелаю, чтобы он побыл здесь, посидеть тут, и чтобы его дети ели землю вместе с едой, как мы тут сидим, а не как он там в Польше или где еще со своей женой", - говорит жительница Мариуполя.

Американский военный корреспондент Патрик Ланкастер, наверное, единственный журналист из США и Европы, который работает в этой части Мариуполя. Своими глазами видит, во что превратили город украинская власть и неонацисты. И кто убивает мирных жителей.

Такие рассказы идут вразрез с трендом западных СМИ, наполнивших свои репортажи фейками и откровенным враньем о зверствах российских военных.

"Если бы не Россия, мы бы голодные ходили, и дети наши голодные, воды не можем даже взять. Спасибо России, а украинцы нас уничтожают", - сказала жительница Мариуполя.

Очередную фальшивку, как в городе Буча, украинские власти планируют организовать в Николаевской области, и в поселке Бородянка. В новой порции лжи, скорее всего, будут фигурировать разрушенная школа и многоэтажка. По замыслу постановщиков, уничтоженные российскими военными. А на этом видео - сожженные националистами пленные российские солдаты, которых радикалы выдают за погибшую в Буче семью мирных жителей. Над ними якобы расправились россияне. Еще одна провокация готовится в Херсоне. Киеву очень не нравится, что Минобороны регулярно доставляет гуманитарную помощь. А люди выражают за это свою благодарность.

Кто точно не поверит вранью националистов, так это жители Изюма. Военные врачи спасают жизнь горожанину. Из брюшной полости, рук и ног достали осколки. Во время обстрела ВСУ Геннадий едва успел закрыть собой дочерей и еще нескольких детей. Люди в городе понимают - с приходом российских военных власти националистов приходит конец. Но открыто выражать симпатии пока боятся, опасаясь мести радикалов.

"Люди просто запуганы, они все хотят в Россию, все хотят, когда российские танки шли колонной, все встречали, махали все, приветствовали, но их просто запугали", - говорит житель Изюма.

Полностью освобожден от неонацистов город Попасная. Идет наступление на Марьинку и Александровку. Ежеминутно рискуя жизнью, ополченцы и росгвардейцы приезжают в Рубежное. Привозят людям продукты и воду. Пожилых и немощных эвакуируют. В Мариуполе боевики в очередной раз сорвали работу гуманитарного коридора. Киев уже давно потерял контроль над радикалами. Они не дают спокойно выйти ни украинцам, ни иностранным гражданам. В заложниках у националистов в разных городах Украины остаются более 6 тысяч человек из 16 стран.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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