Байден впал в прострацию в Белом доме

Американский лидер заявил, что он — вице-президент Барака Обамы

Больше миллиарда долларов. Сумма, которую Вашингтон выделил из своего военного бюджета Украине только за последние несколько недель. Куда ушли эти деньги и насколько оправданы траты американских налогоплательщиков, пришлось объяснять главе Пентагона. США уже давно обучают украинские подразделения, причём, на своей же территории.

В ближайших планах - провести подробный инструктаж по управлению новыми беспилотниками, несущими боеголовки. Летальное оружие должно поступить на Украину совсем скоро. Однако на большее Киев может не рассчитывать. В Белом доме по-прежнему отвергают возможность любого военного вмешательства.

"Я думаю, что цель президента в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США и американского народа, а именно не вступать в войну с Россией. Сделать все, чтобы привлечь их к ответственности, предоставить военную помощь украинскому народу", - заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Несмотря на явно провокационную риторику, официальную точку зрения разделяют далеко не все. Санкции против России не работают, а от политики Белого дома больше всего страдают сами американцы — проблемы в энергетике, сельском хозяйстве, запредельный госдолг. Об этом в своем интервью рассказал отставной полковник армии США. Дуглас Макгрегор назвал Крым исконно русской территорией и буквально на пальцах разъяснил позицию Москвы.

"Россия не хочет, чтобы Украиной управляли из-за рубежа. Чтобы мы управляли Украиной. Она не хочет враждебного к себе правительства, иностранных военных на территории соседней страны и ракет, способных долететь до Москвы за считанные минуты. Для них это вопрос критический, для нас – нет. Но мы подталкиваем украинцев воевать против России", - отметил он.

Однако голос разума на западе все чаще заглушает пропаганда. Которой европейские политики не прочь "накормить" и российского зрителя. Так, Борис Джонсон в надежде быть услышанным перешел на русский язык и призвал наших соотечественников искать возможные пути обхода интернет-блокировок. При этом выступая за свободу слова, британский премьер, похоже, забыл, что Королевство само же ранее заблокировало ряд российских каналов и информационных ресурсов.

А вот доступ к российским активам за рубежом - под вопросом: страны продолжают наращивать санкционное давление. Канада ввела новые персональные рестрикции против нашей страны - в списке ещё 18 человек. Американская WSJ пишет о том, что следующие ограничения могут коснуться Сбербанка. А Белый дом предрекает России скорейший дефолт.

На этом фоне градус западной русофобии зашкаливает. Сегодня утром в Бухаресте легковой автомобиль протаранил ворота российского посольства. Водитель скончался на месте. Позже выяснилось: им оказался исламист, ранее судимый за изнасилование. Сам мужчина называл себя украинцем и выкрикивал антироссийский лозунги в момент происшествия.

В соседней Польше беженку из Украины еврейского происхождения выселили из отеля. Причиной послужили жалобы соседей: мол, женщина рассказывала о том, как украинские военные обстреливали Харьков.

Кто кого обстреливал, наглядно показали китайские интернет-пользователи, перечислив "все военные достижения" США. Впрочем, для нынешнего американского лидера даже удачное выступление на публике - уже достижение. Оставаясь верен себе, Джо Байден в очередной раз смутил слушателей.

"Меня зовут Джо Байден, я вице-президент Барака Обамы и муж Джилл Байден. Единственная причина, почему Джилл сейчас не здесь, она на работе, она учитель. Просто хотел, чтобы вы знали, почему она не здесь", - заявил он.

Сам Байден на мероприятии в Белом доме как будто тоже отсутствовал. По крайней мере, судя по этим кадрам, фигура бывшего президента в тот вечер вызвала куда больше интереса у гостей.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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