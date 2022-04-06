В России растет популяция дальневосточного леопарда

Ученые исследовали материалы с фотоловушек

Национальный парк "Земля леопарда" отмечает 10 лет с момента создания. За это время численность самого редкого в мире представителя крупных кошачьих на его территории выросла в три с лишним раза. Жители соседних посёлков всё чаще стали замечать следы присутствия этих красивых животных вблизи своих жилищ.

Встреча с пятнистой кошкой не удивила Наталью. Когда переезжали с семьей в поселок на границе с национальным парком "Земля Леопарда", знали, что их ближайшими соседями станут лисы, косули и самые редкие в мире кошки. Одна из них периодически заходит в гости.

- Я здесь ведро поставила, сначала увидела хвост, а бараны и козы были на выпасе. И вот он накинулся на барашка.

- Прямо на ваших глазах?

- Да! Задавил и убежал, но мне почему-то даже страшно не было.

Затем дальневосточный леопард приходил еще за одним бараном, потом за козой и напоследок - за ягненком, которого и утащил с собой в лес.

Специалисты изучили охотника: упитанный самец, возраст более 10 лет, здоровый. И настоящий хозяин этой территории.

"Скорее всего, он сюда заходит, потому что тут очень близко находятся косули. И охотясь за ними, он попадает на участок и видит просто более легкую добычу", - рассказала старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

Возможно, этот самец и сам в скором времени пойдет осваивать новые таежные участки. По последним данным, на юго-западе Приморья обитает 121 взрослый дальневосточный леопард. Плотность популяции близка к предельной. Животные начинаются мигрировать. Поэтому, нацпарк "Земля леопарда" взял под управление соседний заповедник.

От "Земли леопарда" до потенциального нового дома дикой кошки "уссурийского заповедника" напрямую около 50 километров. Это расстояние леопард может пройти за один-два дня. Чтобы остаться незамеченным, животное старается проходить под мостами. Но чаще ему приходится перебегать через трассы или железнодорожные пути, что совсем не безопасно. Поэтому сейчас учёные пытаются создать охраняемые экологические коридоры.

Животные не знают, что такое государственные границы. Путешествуют где хотят. И Китай для них еще одно любимое направление для миграции.

"Порядка 40 леопардов пресекают границу. Некоторые по несколько раз в год. Некоторые уходят на 40 километров. Обзаводятся там потомством", - сообщил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Байдюк.

За 10 лет работы с самым редким в мире леопардом ученые добились невероятного - в три раза увеличили численность популяции. К тому же узнали много нового о поведении животного. Например, самцы спокойно уживаются на одном участке. Что не скажешь, к примеру, о тиграх, там попытка зайти на чужую территорию может закончиться дракой.

Проанализировав материал с фотоловушек, специалисты пришли к выводу, что самок сейчас значительно больше самцов. Это говорит о том, что популяция имеет все шансы на устойчивое развитие. По оценкам ученых, к 2030 году в Приморье может обитать до 150 особей дальневосточного леопарда.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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