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Зеленскому предложили "самораспуститься"

10:14
  • среда
  • 06 апреля 2022

Это ответ на высказывания украинского лидера в ООН

Владимиру Зеленскому предложили самораспуститься. Если, по мнению украинского лидера, такой подход надо применять к тем, у кого что-то не получается, то начинать ему надо с себя, убеждена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Теперь непосредственно о заявлениях Зеленского по поводу того, что кто-то там должен самораспуститься. Это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход - самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Днем ранее Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН - где Россия, как постоянный член, имеет право вето.  Украинский лидер предложил Совбезу исключить Россию из своего состава – либо же самораспуститься. Позже постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд  признала, что исключить Россию из Совбеза не получится.

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