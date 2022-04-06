Ограничение полетов в ряд аэропортов России вновь продлено

Это касается воздушных гаваней на юге и в центре России

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 13 апреля. Об этом в среду, 6 апреля, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Этот режим распространяется на 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиаперевозчикам рекомендуется задействовать альтернативные маршруты с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов был введен и затем несколько раз продлевался после начала Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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