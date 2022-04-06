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В Совфеде рассказали о новых мерах поддержки экономики

10:41
  • среда
  • 06 апреля 2022

Меры реализуются на фоне санкционного давления

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций обсуждает новый пакет мер поддержки российской экономики. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев ("Единая Россия").
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Сенатор уточнил, что новые меры коснутся туристической, строительной, лесной и ряда других отраслей. Также предусмотрено налоговое стимулирование.

Новые инициативы затрагивают в том числе производителей электронной компонентной базы и автокомпонентов.

Журавлев рассказал, что обсуждается смягчение административных процедур в сфере строительства, ответственности для бизнеса и проработке новых логистических цепочек.

По словам сенатора, уже введенные и обсуждаемые меры помогут бизнесу быстро адаптироваться к новой экономической реальности и в целом поддержать устойчивость отраслей и секторов российской экономики, сообщается в официальном Telegram-канале "Единой России".

Ранее сообщалось, что российское правительство подготовило новый пакет из 20 инициатив по поддержке российской промышленности в условиях санкций. Новый пакет включает меры по ускорению бюджетных процедур и налоговому стимулированию.

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