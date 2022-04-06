ВКС России за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта

Ликвидировано пять хранилищ топлива

Зенитные ракетные комплексы, скопления боевой техники и армейские склады уничтожили за ночь боевая авиация и ракетные войска ВС России. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, всего в течение ночи ликвидировано 24 военных объекта Украины.

"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск", - сказал Конашенков.

По данным Минобороны, также минувшей ночью уничтожены пять баз хранения горюче- смазочных материалов, которые снабжали украинские войска. По объектам в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск был нанесен удар высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования, передает ТВЦ.

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