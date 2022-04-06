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В Госдуме предложили продлить майские праздники в этом году

10:44
  • среда
  • 06 апреля 2022

Депутаты считают, что россиянам нужно заняться огородом

Майские праздники следует продлить до 10 дней - с 1 по 10 мая, чтобы россияне могли заняться огородом.
Названа стоимость туров на море на майские праздники

В этом году официальные выходные с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил сделать нерабочими еще и 4,5 и 6 мая.

В стране сильно выросли цены на продукты, поэтому будет не лишним заняться посевными работами, чтобы осенью собрать достойный урожай.

"Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок... Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом <…> Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда", - сообщил он РИА Новости.

Кроме того, длинные майские праздники – это повод провести время с близкими людьми.

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