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Китай назвал США условие урегулирования кризиса на Украине

11:14
  • среда
  • 06 апреля 2022

Многое зависит от действий Вашингтона, считают в Пекине

США должны продемонстрировать свое стремление к урегулированию кризиса на Украине, отменив антироссийские санкции. Такое мнение в среду, 6 апреля, высказал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
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По словам чиновника, Вашингтону необходимо "прекратить подливать масло в огонь и размахивать санкционной дубинкой", если он действительно заинтересован в урегулировании украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

5 апреля появились подробности о новых санкциях, запланированных Соединенными Штатами против России. По словам источников, Белый дом намерен нанести "значительный экономический ущерб России": будет установлен запрет на все новые инвестиции, усилено давление на финансовые институты страны и госпредприятия. Кроме того, запланированы новые ограничения против чиновников и членов их семей.

В Кремле выразили скепсис относительно способности США отказаться от введения санкций против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что "американцы откажутся от этой своей любимой практики".

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