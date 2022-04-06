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Появились подробности атаки на российское посольство в Румынии

10:57
  • среда
  • 06 апреля 2022

Автомобиль был загружен канистрами с горючим

Посольство России в Бухаресте в последнее время неоднократно получало сообщения с угрозами взрыва. Нынешний инцидент с тараном ворот диппредставительства можно назвать терактом, заявил российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.

По данным дипломата, водитель, пытавшийся протаранить ворота посольства этим утром, загрузил автомобиль канистрами с горючим, передает ТАСС.

Легковой автомобиль врезался в ограду посольства России в Бухаресте около 6:30 утра 6 апреля. Машина загорелась, водитель погиб. Предварительно сообщалось, что водитель не справился с управлением.

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