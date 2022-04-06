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Минобороны показало удары ракетами "Оникс" по складам с горючим ВСУ

11:16
  • среда
  • 06 апреля 2022

Их выпустили из берегового комплекса "Бастион"

Российские военные нанесли два удара высокоточными ракетами "Оникс" по наземным целям Украины.

Ракеты были выпущены по базам горючего из берегового комплекса "Бастион" с побережья Черного моря, сообщили в Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве нашей страны заявили, что ВС России уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

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