Минобороны показало удары ракетами "Оникс" по складам с горючим ВСУ

Их выпустили из берегового комплекса "Бастион"
Российские военные нанесли два удара высокоточными ракетами "Оникс" по наземным целям Украины.
Ракеты были выпущены по базам горючего из берегового комплекса "Бастион" с побережья Черного моря, сообщили в Минобороны России.
Ранее в военном ведомстве нашей страны заявили, что ВС России уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для Вооруженных сил Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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