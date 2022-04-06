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Литва предложила изолироваться от России в культуре и спорте

11:58
  • среда
  • 06 апреля 2022

Политики и экономики, по мнению Вильнюса, недостаточно

Европа должна изолироваться от России в культуре и спорте. Такое мнение в среду, 6 апреля, высказала председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.
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Спикер литовского парламента заявила, что Россия "быстро не выздоровеет", поэтому необходимо ее изолировать не только в политическом, дипломатическом и экономическом отношениях.

Чмилите-Нильсен выразила мнение, что нормальные культурные контакты с Россией возобновятся нескоро, а "за одним столом с представителями этой страны сидеть, видимо, не придется долгие годы", сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса спортивные сборные и клубы России были отстранены от участия в международных соревнованиях, профильные федерации отменили турниры на российской территории, а паралимпийцам из России запретили участвовать в Паралимпийских играх в Пекине.

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства Европы, поскольку "сейчас не время для русского балета, для Чехова или Пушкина", ведь Запад имеет дело "со страной, которая сошла с ума".

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