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Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен почти на треть

11:25
  • среда
  • 06 апреля 2022

Введено в эксплуатацию уже более 2,6 млн кв. м недвижимости

Годовой план по вводу недвижимости в столице выполнен более чем на 30%. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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Как уточнил заммэра, за первый квартал 2022 года в столице было построено и введено в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м различной недвижимости. Основной объем введенной недвижимости традиционно приходится на жилье (более 1,5 млн кв. м). Это означает, что план по вводу жилья выполнен уже более чем на треть.

Бочкарев также рассказал, что за три месяца 2022 года в Москве ввели 20 объектов коммерческой инфраструктуры, которые обеспечат возможность создания в городе новых рабочих мест: два торгово-бытовых объекта, три промышленно-производственных, шесть складских и семь коммунальных объектов, а также административно-деловое здание и гостиница.

Андрей Бочкарев сообщал, что всего в Москве в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе порядка 4,5 млн кв. м жилья.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым упрощается порядок изменения городских контрактов в сфере строительства. В частности, отменены ограничения по сроку и количеству возможных изменений, разрешено вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 года.

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