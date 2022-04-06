Собянин: Объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 млрд руб

17 компаний подали заявки на открытие новых ресторанов быстрого питания
Общий объем грантов на создание сетей быстрого питания в Москве увеличен до 1 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 млн руб. для предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания на территории города. Таким образом, общий объем финансовой поддержки на указанные цели составит 1 млрд руб.", - говорится в сообщении.
Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сфере быстрого обслуживания (фастфуд), работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников. Максимальная сумма поддержки составляет 5 млн рублей для одной точки. Заявки на получение гранта будут приниматься до 30 июня 2022 года. Подать заявки на открытие точек быстрого питания изъявили желание уже 17 компаний.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"