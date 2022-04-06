Ефимов: В столице передали инвестору первый участок под производство по ставке 1 рубль в год

Участок находится в районе Нагатино-Садовники

В Москве подписали первый договор о предоставлении участка в аренду на пять лет по льготной ставке 1 рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил заммэра, участок находится в районе Нагатино-Садовники. На нем возведут инженерный корпус площадью почти 10 тыс. кв. м. Объект станет частью научно-производственного предприятия, которое занимается разработками электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, а также проектированием и производством высокотехнологичных систем. Там будет создано около 460 рабочих мест.

Ефимов отметил, что столичные власти оперативно приняли комплекс мер, направленный на сохранение действующих инвестиционных проектов и стимулирование появления новых. Среди них — предоставление промышленным предприятиям земельных участков в аренду за 1 рубль в год. Эта ставка будет действовать в течение всего строительства объекта.

Получить участок по льготной ставке можно при строительстве производственных и промышленных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

Ведется работа по заключению аналогичных договоров по еще пяти проектам.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, землю передают инвестору без торгов. В 2021 году было одобрено 16 таких проектов, благодаря чему в городе появятся новые мясоперерабатывающие предприятия, завод музыкальных инструментов, производство мебели, технопарки и другие важные объекты.

В числе новых льгот для инвесторов, которые возводят объекты нежилого назначения в столице, также возможность компенсировать часть процентных ставок по кредитам. На эти цели правительство города выделило московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 млрд руб. Такую же сумму фонд получил на компенсацию ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов и покупку оборудования.

В марте правительство Москвы приняло пакет изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений, находящихся в городской собственности. При этом устанавливается мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы.

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