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Собянин выделил 5,5 млрд руб. на организацию грузовых авиаперевозок в Москву

11:17
  • среда
  • 06 апреля 2022

"Волга-Днепр" доставит в Москву тысячи тонн критически важных грузов и лекарств

Грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр" получит от Москвы 5,5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и авиакомпанией "Волга-Днепр" было подписано 1 апреля 2022 года. Столица выступает заказчиком, а компания оператором регулярных грузовых авиаперевозок между российской столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай.

До конца года планируется доставка самолетами "Волга-Днепр" в Москву порядка 20 тысяч тонн критически важных грузов, включая лекарства, медицинские изделия и расходные материалы. Общий объем транспортного заказа со стороны городских властей составит порядка 9,5 млрд рублей.

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