Мишустин утвердил упрощенный порядок признания зарубежного образования

Это касается дипломов, полученных в недружественных странах

Правительство утвердило упрощенный порядок признания в России дипломов об образовании, полученных в высших учебных заведениях за рубежом. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет о людях, которые получили дипломы за границей, но теперь решили вернуться жить и работать в России", - пояснили в кабмине.

В правительстве уточнили, что прямые запросы в зарубежные компетентные организации на подтверждение подлинности диплома сейчас затруднены из-за действий недружественных государств. В связи с этим принято решение ввести упрощенный порядок признания зарубежного образования и квалификации, передает ТАСС.

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