ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России госпитализированы еще 3713 человек с коронавирусом

12:20
  • среда
  • 06 апреля 2022

Выявлен 14661 случай

За сутки в России госпитализированы 3713 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксирован 14661 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 1072  человека, из них госпитализирован только 196 .

Выздоровели за сутки 35306 человек. Скончался 291  заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17940765 человек. Умерли 370602 зараженных. Вылечились 17070642 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.