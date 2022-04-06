В России госпитализированы еще 3713 человек с коронавирусом

Выявлен 14661 случай

За сутки в России госпитализированы 3713 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксирован 14661 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 1072 человека, из них госпитализирован только 196 .

Выздоровели за сутки 35306 человек. Скончался 291 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17940765 человек. Умерли 370602 зараженных. Вылечились 17070642 заболевших.

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