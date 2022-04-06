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"Игра с огнем": в МИД отреагировали на возможную блокаду Калининграда

12:28
  • среда
  • 06 апреля 2022

Здравомыслие должно победить

Российский МИД отреагировал на сообщения о возможной блокаде Калининградской области со стороны стран Балтии и Евросоюза.

"Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", - заявил ТАСС замглавы МИД Александр Грушко.

Ранее власти Украины попросили страны Балтии и ЕС заблокировать Калининрадскую область путем прекращения железнодорожного транзита через Литву.

В свою очередь в Калининграде заявили, что готовы к возможной блокаде, так как "коллеги из прибалтийских стран уже говорят об этом достаточно давно". Область готова перейти на водные и воздушные перевозки.

"С одной стороны мы надеемся, что руководство этих стран дальше угроз не пойдет. Но если что, у нас есть наши портовые мощности", - заявил начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

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