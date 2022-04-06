В Кремле назвали условия завершения спецоперации на Украине

Отвод российских сил из Киевской области - жест доброй воли

Согласие украинского лидера Владимира Зеленского на условия, выдвинутые Москвой во время переговоров, приблизят окончание специальной операции российских войск, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков дал интервью французскому телеканалу LCI.

Песков подчеркнул, что Россия создала условия для принятия более серьезных решений на переговорах с украинской стороной. Москва отвела российские силы из Киевской области, это был жест доброй воли.

"Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона", — сказал пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля опроверг сообщения западных СМИ о подготовке покушения на Зеленского. Никаких планов по убийству президента Украины нет, этот неправда, заключил Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"