Заммэра Владимир Ефимов: Москва системно поддерживает социально ориентированный бизнес

Для объектов образования действует программа "1 рубль за 1 квадратный метр"

Более трех миллиардов рублей в год экономит социально ориентированный бизнес на аренде городских площадей.

Москва поддерживает предпринимательство действенными мерам. Одна из них - сниженные ставки на аренду городской недвижимости. Ею уже воспользовались 636 организаций и ИП.

"Ежегодно эти компании экономят более 3,1 млрд руб. Сэкономленные средства бизнес может направить на развитие и модернизацию услуг", - сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для малых предприятий предусмотрена минимальная и льготная ставка – 5 тысяч и 3,8 тысячи рублей соответственно. Минимальной ставкой могут воспользоваться арендаторы помещения площадью менее 300 квадратных метров, а также организации, у которых не менее половины сотрудников – инвалиды. Льготная ставка предусмотрена для тех, кто занимается социально значимой деятельностью (медицина, образование, социальные магазины, столовые и др.).

Кроме того, в Москве действует программа "один рубль за один квадратный метр" для объектов образования. Город выставляет на торги сооружения, нуждающиеся в реконструкции или реставрации. Победитель аукциона оформляет договор и делает ремонт, чтобы затем перейти на ставку один рубль за один квадратный метр в год.

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